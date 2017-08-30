Задержанному за избиение блогера в Парке Горького предъявлено обвинение

Задержанному за избиение блогера в Парке Горького предъявлено официальное обвинение.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Ольгу Мышелову.

Корней Макаров обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», — сказала она.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее актёр Сергей Макаров в разговоре с Kp.ru рокомментировал сообщения о причастности его сына Корнея Макарова к избиению блогера до смерти в парке Горького.