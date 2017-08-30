Главные события у вас в почте
Задержанному за избиение блогера в Парке Горького предъявлено обвинение
Фото: ВКонтакте
Задержанному за избиение блогера в Парке Горького предъявлено официальное обвинение.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Хамовнического суда Москвы Ольгу Мышелову.
«Корней Макаров обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», — сказала она.
Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее актёр Сергей Макаров в разговоре с Kp.ru рокомментировал сообщения о причастности его сына Корнея Макарова к избиению блогера до смерти в парке Горького.
Конфликт произошёл 13 августа 2017 года. Как стало известно, молодой человек 1988 года рождения был избит неизвестными во время прогулки с друзьями. Потерпевший был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.
Оставить комментарий