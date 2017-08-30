Первый канал: журналистку могли похитить сотрудники СБУ

Журналистку Первого канала Анну Курбатову могли похитить сотрудники СБУ . Об этом сообщает телеканал на своей странице во «ВКонтакте».

"В центре Киева похищена корреспондент Первого канала Анна Курбатова. Анну схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", — говорится в сообщении.

Телеканал также подчеркнул, что раньше в адрес корреспондента Первого канала уже поступали угрозы.

Ранее сообщалось о похищении журналистки в Киеве.