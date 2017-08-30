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Первый канал: журналистку могли похитить сотрудники СБУ
Журналистку Первого канала Анну Курбатову могли похитить сотрудники СБУ. Об этом сообщает телеканал на своей странице во «ВКонтакте».
"В центре Киева похищена корреспондент Первого канала Анна Курбатова. Анну схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", — говорится в сообщении.
Телеканал также подчеркнул, что раньше в адрес корреспондента Первого канала уже поступали угрозы.
Ранее сообщалось о похищении журналистки в Киеве.
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