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Российскую журналистку похитили в Киеве
Журналистку «Первого канала» Анну Курбатову похитили в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Ранее информация о похищении Курбатовой появилась в СМИ. По данным Life, преступление было совершено возле офиса. Журналистку «увезли в неизвестном направлении».
Ранее Курбатовой не раз поступали угрозы, отмечает Life.
Накануне, 30 августа, Курбатову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в «антиукраинской пропаганде» и подготовке «тенденциозного сюжета» о военном параде в честь Дня независимости Украины.
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