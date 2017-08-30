Российскую журналистку похитили в Киеве

Журналистку «Первого канала» Анну Курбатову похитили в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Ранее информация о похищении Курбатовой появилась в СМИ. По данным Life, преступление было совершено возле офиса. Журналистку «увезли в неизвестном направлении».

Ранее Курбатовой не раз поступали угрозы, отмечает Life.

Накануне, 30 августа, Курбатову внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в «антиукраинской пропаганде» и подготовке «тенденциозного сюжета» о военном параде в честь Дня независимости Украины.