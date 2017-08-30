США сбили баллистическую ракету у берегов Гавайев

США провели успешные испытания системы противоракетной обороны у побережья Гавайских островов.

Агентство США по противоракетной обороне и военно-морской флот успешно провели испытание системы ПРО у побережья Гавайев, передает Reuters

В ходе испытаний зенитная ракета SM-6, выпущенная с эсминца John Paul Jones успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности.

Отдельно отмечается, что испытания были произведены на следующий день после того, как КНДР запустила произвела пуск ракеты средней дальности «Хвасон-12» в направлении Японии. Пролетев 2,7 тысячи километров, ракета упала в Тихом океане к востоку от острова Хоккайдо.