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США сбили баллистическую ракету у берегов Гавайев
Фото: Public domain
США провели успешные испытания системы противоракетной обороны у побережья Гавайских островов.
Агентство США по противоракетной обороне и военно-морской флот успешно провели испытание системы ПРО у побережья Гавайев, передает Reuters.
В ходе испытаний зенитная ракета SM-6, выпущенная с эсминца John Paul Jones успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности.
Отдельно отмечается, что испытания были произведены на следующий день после того, как КНДР запустила произвела пуск ракеты средней дальности «Хвасон-12» в направлении Японии. Пролетев 2,7 тысячи километров, ракета упала в Тихом океане к востоку от острова Хоккайдо.
В свою очередь ООН осудила северокорейский пуск ракеты, назвав его «возмутительным» актом.
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