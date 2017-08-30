Россиянка угодила в тюрьму в Мьянме

В Мьянме россиянка угодила в тюрьму на 7 месяцев. Причиной ареста стал отказ женщины платить штраф в 370 долларов. Об этом сообщает издание Myanmar Times.



Россиянку обвинили в нарушении иммиграционного законодательства и оскорблении чувств верующих. Штраф женщине выписали за то, что она отказалась снимать обувь в храмовом комплексе Баган. Россиянка будет отбывать срок в трудовом лагере.