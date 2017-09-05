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Озвучены предварительные результаты расследования убийства Власко
Глава следственного отдела по Прибайкальскому району Борис Бадмацыренов рассказал об обстоятельствах убийства борца Юрия Власко, сообщает СУ СК по Бурятии. Он рассказал, что обнаружены орудия преступления — металлический армированный прут и нож, который нашли водолазы. Изъяты гильзы и пистолет, из которого один из участников конфликта выстрелил в песок. Сейчас следователи проверяют, причастен ли владелец пистолета к другим преступлениям, сообщается на сайте управления.
Убйство произошло в результате конфликта «в одном из ночных заведений села» между «молодым человеком, приехавшим на Байкал вместе с Власко и другими спортсменами». Этот «молодой человек» приставал к девушке, но был избит ее сожителем, который вместе со своими друзьями был рядом.
Спортсмены к этому моменту спали, но избитый позвал их на помощь. Как заявили в СК, они «по просьбе избитого молодого человека пошли с ним, чтобы выяснить причины конфликта».
Сообщается, что две компании встретились на берегу Байкала. С сожителем девушки стал говориь Власко.
«В этот момент на него напали двое молодых людей, один из которых нанес спортсмену удар ножом в надключичную область, а второй — удар металлическим прутом по голове. Затем первый из нападавших взял из воды камень и нанес им удар по голове потерпевшего», — сообщают следователи.
Драка попала на видео, благодаря чему удалось «изобличить второго из нападавших».
Бадмацыренов сообщил, что следствие ждет результатов назначенных экспертиз.
20-летнего борца Юрия Власко убили на берегу Байкала в конце июля.
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