Озвучены предварительные результаты расследования убийства Власко

Глава следственного отдела по Прибайкальскому району Борис Бадмацыренов рассказал об обстоятельствах убийства борца Юрия Власко , сообщает СУ СК по Бурятии. Он рассказал, что обнаружены орудия преступления — металлический армированный прут и нож, который нашли водолазы. Изъяты гильзы и пистолет, из которого один из участников конфликта выстрелил в песок. Сейчас следователи проверяют, причастен ли владелец пистолета к другим преступлениям, сообщается на сайте управления.

Убйство произошло в результате конфликта «в одном из ночных заведений села» между «молодым человеком, приехавшим на Байкал вместе с Власко и другими спортсменами». Этот «молодой человек» приставал к девушке, но был избит ее сожителем, который вместе со своими друзьями был рядом.

Спортсмены к этому моменту спали, но избитый позвал их на помощь. Как заявили в СК, они «по просьбе избитого молодого человека пошли с ним, чтобы выяснить причины конфликта».

Сообщается, что две компании встретились на берегу Байкала. С сожителем девушки стал говориь Власко.

«В этот момент на него напали двое молодых людей, один из которых нанес спортсмену удар ножом в надключичную область, а второй — удар металлическим прутом по голове. Затем первый из нападавших взял из воды камень и нанес им удар по голове потерпевшего», — сообщают следователи.

Драка попала на видео, благодаря чему удалось «изобличить второго из нападавших».

Бадмацыренов сообщил, что следствие ждет результатов назначенных экспертиз.

20-летнего борца Юрия Власко убили на берегу Байкала в конце июля.