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Стали известны подробности стрельбы с участием Джабраилова

Бизнесмен Умар Джабраилов устроил стрельбу в московском отеле, возмутившись, что заказанный в номер ужин ему принесла уборщица, а не официант. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».
Как утверждает Mash, бизнесмена «оскорбило» такое отношение и он, достав пистолет, «начал палить в потолок, требуя вызвать начальство».
Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 30 августа московская полиция задержала бизнесмена Умара Джабраилова после стрельбы в отеле. По предварительным данным, в правоохранительные органы обратилась охрана гостиницы, услышав выстрелы в одном из номеров.
Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили в комнате многочисленные отверстия от пуль в полу и потолке. Они якобы были оставлены принадлежащим Джабраилову пистолетом Ярыгина. При задержании бывший сенатор и основатель ассоциации «Аванти» оказывать сопротивления не стал.
По данным «Коммерсанта», в результате инцидента никто не пострадал. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).
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