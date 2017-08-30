Стали известны подробности стрельбы с участием Джабраилова

Бизнесмен Умар Джабраилов устроил стрельбу в московском отеле, возмутившись, что заказанный в номер ужин ему принесла уборщица, а не официант. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

Как утверждает Mash, бизнесмена «оскорбило» такое отношение и он, достав пистолет, «начал палить в потолок, требуя вызвать начальство».

Ранее СМИ сообщили, что в ночь на 30 августа московская полиция задержала бизнесмена Умара Джабраилова после стрельбы в отеле. По предварительным данным, в правоохранительные органы обратилась охрана гостиницы, услышав выстрелы в одном из номеров.

Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили в комнате многочисленные отверстия от пуль в полу и потолке. Они якобы были оставлены принадлежащим Джабраилову пистолетом Ярыгина. При задержании бывший сенатор и основатель ассоциации «Аванти» оказывать сопротивления не стал.

По данным «Коммерсанта», в результате инцидента никто не пострадал. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).