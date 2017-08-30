Ростов сожгли проукраинские язычники

На YouTube опубликовали несколько видеороликов, в ходе которых люди в балаклавах с оружием на фоне флага с неоязыческой символикой рассказывают о совершенных ими «диверсиях» в России. Внимание на это обратило издание Life.





Эти люди, в частности, взяли ответственность за недавний пожар в центре Ростова-на-Дону. «Двадцать первого августа в историческом центре Ростова рядом с улицей Нижегородской нами был подожжен частный сектор . Сама акция проведена с учетом погодных условий, дабы достичь максимального распространения огня в частном секторе. Данный акт — это удар русского национального подполья. Мы вернулись на родину с Донбасса, мы переходим в наступление», — заявил один из героев видео.

Через некоторое время появилось еще одно видео. На нем рядом с таким же флагом позируют шестеро мужчин в камуфляже, балаклавах и с автоматами. Они назвали себя «русскими националистами» и заявили, что «воевали в разных подразделениях украинских войск» в Донбассе. «Теперь мы объединились и обращаем свой взор на Отчизну… Девятый вал русской смуты еще впереди. Слава Руси!» — сказал один из них.



Как отмечает Life, появление этих записей может быть провокацией со стороны членов украинского подразделения «Азов», которые «с конца 2016 года активно уверяют украинскую общественность в наличии у них связей с некоей подпольной сетью на юге России».





Пожар в частном секторе в историческом центре Ростова-на-Дону произошел 21 августа. В результате один человек погиб, 58 пострадали. Сгорели 118 домов, около 600 человек были эвакуированы. Площадь возгорания составила примерно десять тысяч квадратных метров. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что пострадавшие жители частного сектора сами будут выбирать, строить ли им жилье на месте пожара или переезжать в новые дома.

По версии МЧС, причиной возгорания стал поджог свалки рядом с одним из домов. Огонь распространился на соседние ведомства из-за сильного ветра, считают в ведомстве. По мнению местных жителей, пожар может быть связан с работой черных риелторов в районе. Позже президент России Владимир Путин заявил, что версия о поджоге домов изучается.





Полиция завела дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (статья 167 УК РФ).