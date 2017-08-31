Обвиняемого в совершенном больше 20 лет назад убийстве задержали в Петербурге

По данным следствия, 21 декабря 1996 года в лесополосе Киевского шоссе было обнаружено тело петербуржца 1968 года рождения, с огнестрельным ранением головы. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 103 УК РСФСР («Убийство»). Удалось установить и личность подозреваемого — им оказался местный житель 1977 года рождения.

«Преступление было совершено на почве неприязненных отношений — и в отношении мужчины заочно было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал Капитонов.

Он уточнил, что находившийся все эти годы в розыске обвиняемый был задержан накануне, у него изъяли фальшивый паспорт.