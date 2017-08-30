Как заявил газете один из друзей Макарова, «даже на записи, попавшей в интернет, видно: после удара тот парень не упал на землю». «Он опустился на колени. Корней готов понести наказание. Но только если его вина будет реально доказана», — подчеркнул его друг.

По словам источника «КП», близкого к следствию, утром 29 августа в следственное управление приехал адвокат Макарова. «Он попросил предъявить документы, что его клиента действительно разыскивают. Затем адвокат уехал, чтобы переговорить с Макаровым. В итоге они приняли решение, что молодой человек сам приедет на встречу со следователем», — рассказал собеседник издания. Около 17:30 в тот же день Макаров «прибыл к следователям добровольно в сопровождении адвоката».

Допрос продолжался несколько часов. В итоге Макарова задержали на двое суток. Источник «КП» заявил, что 30 августа СК планирует ходатайствовать в суде о его аресте на два месяца.

Тринадцатого августа молодые люди, которые, предположительно, были пьяны, избили петербуржца в парке Горького. СМИ писали, что 23-летний Корней Макаров ударил 25-летнего Станислава Думкина по голове. Молодого человека госпитализировали, но он умер в больнице через неделю от полученных травм. Сообщалось, что на Думкина напали, так как он был «одет не по понятиям». По факту случившегося завели дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).