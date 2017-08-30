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Сын актера из "Интернов" выдвинул требование к СК
Фото: Корней Макаров / vk.com
Корней Макаров, подозреваемый по делу о гибели петербуржца Станислава Думкина, попросил следователя предоставить «веские доказательства причинно-следственной связи» между его ударом и наступившей через неделю смертью молодого человека. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Как заявил газете один из друзей Макарова, «даже на записи, попавшей в интернет, видно: после удара тот парень не упал на землю». «Он опустился на колени. Корней готов понести наказание. Но только если его вина будет реально доказана», — подчеркнул его друг.
По словам источника «КП», близкого к следствию, утром 29 августа в следственное управление приехал адвокат Макарова. «Он попросил предъявить документы, что его клиента действительно разыскивают. Затем адвокат уехал, чтобы переговорить с Макаровым. В итоге они приняли решение, что молодой человек сам приедет на встречу со следователем», — рассказал собеседник издания. Около 17:30 в тот же день Макаров «прибыл к следователям добровольно в сопровождении адвоката».
Допрос продолжался несколько часов. В итоге Макарова задержали на двое суток. Источник «КП» заявил, что 30 августа СК планирует ходатайствовать в суде о его аресте на два месяца.
Тринадцатого августа молодые люди, которые, предположительно, были пьяны, избили петербуржца в парке Горького. СМИ писали, что 23-летний Корней Макаров ударил 25-летнего Станислава Думкина по голове. Молодого человека госпитализировали, но он умер в больнице через неделю от полученных травм. Сообщалось, что на Думкина напали, так как он был «одет не по понятиям». По факту случившегося завели дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).
Отец задержанного, актер сериала «Интерны» Сергей Макаров, заявил журналистам, что все эти дни он проверял почтовый ящик», но «повестку на допрос не приносили» ни ему, ни сыну.
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