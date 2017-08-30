Грабители расстреляли россиянку в Таиланде

Живущая в Таиланде россиянка получила два огнестрельных ранения при ограблении ее дома. Грабители вломились к ней в дом на Пхукете в ночь на среду, передает ФАН.



" В нее выстрелили дважды — один раз в левую часть тела в районе талии и в икру правой ноги" , — сообщил представитель полиции.



В настоящее время врачи проводят операцию по извлечению из тела женщины двух пуль.



По данным полиции, 52-летняя россиянка видела в своем доме двух грабителей, и один из них выстрелил в нее. С собой грабители унесли небольшой сейф, но, по словам женщины, внутри него ничего не было.



Полиция обнаружила на территории дома и участка три гильзы, в настоящее время изучаются данные камер видеонаблюдения.