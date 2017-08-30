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СМИ: В Таиланде госпитализирована россиянка с огнестрельными ранениями
На Пхукете госпитализирована россиянка с огнестрельными ранениями, которые были получены во время ограбления её дома.
Как сообщает Phuket News, 52-летняя россиянка была ранена в плечо и ногу.
По данным издания, двое неизвестных ворвались в её дом и один из них выстрелил в женщину. Также отмечается, что злоумышленники украли сейф.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в россиянина выстрелили в Черногории во время катания на гидроцикле.
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