СМИ: В Таиланде госпитализирована россиянка с огнестрельными ранениями

На Пхукете госпитализирована россиянка с огнестрельными ранениями, которые были получены во время ограбления её дома.

Как сообщает Phuket News, 52-летняя россиянка была ранена в плечо и ногу.

По данным издания, двое неизвестных ворвались в её дом и один из них выстрелил в женщину. Также отмечается, что злоумышленники украли сейф.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в россиянина выстрелили в Черногории во время катания на гидроцикле.