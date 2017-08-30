В Иране полицейские конфисковали почти 100 голубей, которых использовали для контрабанды наркотиков, сообщает агентство IRNA

Правоохранители накрыли пернатую " банду" во время антинаркотических рейдов в провинции Керманшах на западе страны.

По их данным, использование голубей для перевозки наркотиков — достаточно новое явление. Вещества были упакованы в маленькие коробочки и прикреплены к лапам птиц.

Ранее в Кувейте поймали почтового голубя с рюкзаком, в котором было 178 таблеток. Птица направлялась из Ирака и была поймана у здания таможни.