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В Иране полицейские накрыли "банду" голубей-наркокурьеров
В Иране полицейские конфисковали почти 100 голубей, которых использовали для контрабанды наркотиков, сообщает агентство IRNA.
Правоохранители накрыли пернатую " банду" во время антинаркотических рейдов в провинции Керманшах на западе страны.
По их данным, использование голубей для перевозки наркотиков — достаточно новое явление. Вещества были упакованы в маленькие коробочки и прикреплены к лапам птиц.
Ранее в Кувейте поймали почтового голубя с рюкзаком, в котором было 178 таблеток. Птица направлялась из Ирака и была поймана у здания таможни.
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