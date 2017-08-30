Заблудившийся в лесу турист спровоцировал крупный пожар в Черногории

Крупный пожар на юге Черногории возник при невероятных обстоятельствах. Возгорание спровоцировал турист из Польши, потерявшийся на холме Шушань. Мужчина пытался таким образом сообщить спасателям о своем местоположении.

"Иностранец разжег огонь, который из-за ветра и сухой растительности сразу же распространился на большую часть холма. Ситуация чрезвычайно серьезная", — сообщил руководитель службы защиты Велизар Чадженович. Он отметил, что для тушения пожара привлекут авиацию из соседней Хорватии.