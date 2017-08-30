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Заблудившийся в лесу турист спровоцировал крупный пожар в Черногории
Фото: mondo.rs
Крупный пожар на юге Черногории возник при невероятных обстоятельствах. Возгорание спровоцировал турист из Польши, потерявшийся на холме Шушань. Мужчина пытался таким образом сообщить спасателям о своем местоположении.
"Иностранец разжег огонь, который из-за ветра и сухой растительности сразу же распространился на большую часть холма. Ситуация чрезвычайно серьезная", — сообщил руководитель службы защиты Велизар Чадженович. Он отметил, что для тушения пожара привлекут авиацию из соседней Хорватии.
Также будут использовать самолеты МВД Черногории, передает РИА Новости. По данным информагентства, потерявшего туриста до сих пор не нашли.
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