Три медведя наведались к байдарочникам за лакомством



В лагерь байдарочников, путешествовавших по норвежским островам архипелага Шпицберген, забрались три белых медведя . Об этом сообщает Daily Mirror.

Туристы отлучились из лагеря, чтобы помыть посуду на берегу. На обратном пути они заметили следы медвежьих лап. Выяснилось, что за время их отсутствия в лагерь забрела медведица с двумя медвежатами.



Животные около часа копались в вещах байдарочников в поисках съестного. Туристы дождались ухода медведей в своих байдарках. Никто из них не пострадал.



25 августа сообщалось, что норвежские власти оштрафовали туристического гида на 1,3 тысячи евро за то, что он напугал белого полярного медведя на Шпицбергене.