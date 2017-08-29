Полиция обнаружила автомобиль стрелявшего из автомата на МКАД водителя

Полиция обнаружила автомобиль BMW, водитель которого, предположительно, стрелял из автомата на западном участке МКАД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"В ходе проведения мероприятий, предусмотренных планом «Перехват», автомашина BMW, из которой, по предварительной информации, велась стрельба, сотрудниками полиции была задержана на ул. Дмитрия Ульянова", — сказал сотрудник пресс-службы.

В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что полиция проверяет сообщения о стрельбе на западе Москвы.