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Полиция обнаружила автомобиль стрелявшего из автомата на МКАД водителя
Полиция обнаружила автомобиль BMW, водитель которого, предположительно, стрелял из автомата на западном участке МКАД, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
"В ходе проведения мероприятий, предусмотренных планом «Перехват», автомашина BMW, из которой, по предварительной информации, велась стрельба, сотрудниками полиции была задержана на ул. Дмитрия Ульянова", — сказал сотрудник пресс-службы.
В настоящий момент выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее стало известно, что полиция проверяет сообщения о стрельбе на западе Москвы.
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