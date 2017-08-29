Ожидающая смертного приговора во Вьетнаме россиянка написала матери

Во Вьетнаме россиянку Марию Дапирку могут приговорить к смертной казни за торговлю наркотиками. Девушка написала прощальное письмо своей матери, которую не видела четыре года, сообщает Life.ru

«Дорогая мама, не переживай за меня. У меня всё хорошо, я ко всему готова. Надеюсь, у тебя получится меня навестить. Уже четыре года тебя не видела. Я очень скучаю! Позаботься о своём здоровье», — написала Дапирка в письме.

Девушка утверждает, что не занималась торговлей наркотиками, а запрещённые вещества ей подкинул её возлюбленный. Суд над уроженкой Ростова-на-Дону состоится 30 августа в Хошимине. Дапирка находится в заключении с 2014 года. В письме девушка сообщает матери, что все эти годы не отчаивалась, занималась спортом и следила за фигурой.