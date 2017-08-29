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"Убийца пьяного мальчика" явилась домой к его отцу
Фото: Кадр 1tv.ru
К отцу погибшего в ДТП в Балашихе мальчика, Роману Шимко, пришла женщина, признавшаяся в убийстве ребёнка. Визит незнакомки мужчина снял на видео. Об этом сообщает портал «Дни.ру».
«Я прилетела из Германии, из города Билефельда. Когда я посмотрела передачу про вас, я поняла, что это я убила вашего ребенка. Меня никто не гипнотизировал в Германии, я сама сюда прилетела, к вам. Я хотела попросить у вас за убийство прощения», — заявила женщина, представившаяся Оксаной.
Шимко удалось убедить женщину в её невиновности. Мужчина предложил вызвать скорую помощь или полицию. Женщину увёз наряд психиатров.
23 апреля 2017 года 31-летняя Ольга Алисова задавила в Балашихе шестилетнего Алексея Шимко. Автомобиль протащил тело ребёнка не менее десяти метров. В момент ДТП женщина говорила по телефону. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя в крови соответствует выпитой бутылке водки. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования, однако 23 июня появилось опровержение. Как сообщали ряд СМИ, согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области, установить содержание спирта в крови ребёнка было невозможно. Дело взяли под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецов и глава МВД Владимир Колокольцев. 6 июля 31-летняя Ольга Алисова была задержана, женщина находится в следственном изоляторе.
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