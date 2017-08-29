«Убийца пьяного мальчика» явилась домой к его отцу

К отцу погибшего в ДТП в Балашихе мальчика, Роману Шимко , пришла женщина, признавшаяся в убийстве ребёнка. Визит незнакомки мужчина снял на видео. Об этом сообщает портал «Дни.ру»

«Я прилетела из Германии, из города Билефельда. Когда я посмотрела передачу про вас, я поняла, что это я убила вашего ребенка. Меня никто не гипнотизировал в Германии, я сама сюда прилетела, к вам. Я хотела попросить у вас за убийство прощения», — заявила женщина, представившаяся Оксаной.

Шимко удалось убедить женщину в её невиновности. Мужчина предложил вызвать скорую помощь или полицию. Женщину увёз наряд психиатров.