Ярославский водитель убил автостопщика за неприличный жест

В Ярославле водитель " Газели" убил пешехода, показавшего неприличный жест.

По информации следственного управления СК РФ по Ярославской области, инцидент произошел ночью на 26 августа на улице Добрынина в Ярославле.

— Житель города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался остановить попутный автомобиль, — рассказала официальный представитель ведомства Кристина Гузовская . — Когда мимо проезжала " Газель" под управлением 27-летнего жителя Рыбинска, он также попытался ее остановить. В ответ на отказ водителя притормозить мужчина продемонстрировал ему неприличный жест.

В Твери начался суд над обвиняемым в убийстве девяти человек

Хамство возмутило водителя " Газели" , он вышел из машины, подошел к нетрезвому автостопщику и два раз ударил его по лицу. В результате мужчина упал, ударился головой о покрытие проезжей части и в тот же день скончался в больнице.

По словам Кристины Гузовской, следственный отдел по Кировскому району Ярославля возбудил в отношении водителя " Газели" уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.