Подмосковный участковый разбросал служебные документы и был уволен

Сотрудник подмосковного УМВД участковый Олег Лябин, назвавший себя супермегаучастковым, снял видео, продемонстрировав свои коллегам способ, как быстро исполнить все материалы доследственной проверки. Об этом во вторник. 29 августа, сообщает НТВ . Видеозапись опубликована на YouTube.

В ролике полицейский объясняет, что необходимо сложить все документы «в одну стопочку». Затем он берет их и бросает в сторону двери. «Вот и все, все материалы исполнены», — отмечает он.

Как передает РЕН ТВ, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов заявил, что участкового уволили. «Указанный в видеоролике участковый, уполномоченный полиции, находится в отпуске с последующим увольнением. По выходу из отпуска будет уволен из органов внутренних дел», — подчеркнул он.

Также указано, что снявший ролик полицейский служил в городе Королев.