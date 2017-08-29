Таксиста настигла «зеленая месть»

Видеозапись с умывающимся зеленкой таксистом из Хабаровска появилась в сети на следующий день после громкого скандала, когда пассажиров без денег таксисты в воспитательных целях заставили покрыть лицо «бриллиантовой зеленью». Авторы ролика уверяют, что на видео — один из компании шоферов, которая унизила пассажиров. Многие пользователи предположили, что ролик от «мстителя» — это фейк, но в достоверности первого инцидента сомневаться не приходится.

В посвященных Хабаровску социальных сетях появился видеоролик, где его авторы утверждают, что смогли отыскать одного из оскандалившейся компании шоферов, унизивших пассажиров. Видеозапись, на которой водители такси заставили умыться зеленкой троих молодых людей, оказавшихся не в состоянии расплатиться за поездку из Хабаровска в город Вяземский, появилась в СМИ накануне и буквально взорвала интернет. Теперь же неизвестные «мстители» уверяют, что отыскали и организовали самосуд над мужчиной.



На снятых кадрах обнаженный по пояс мужчина лет 45-50 покорно просит оператора открыть ему пузырек зеленки, после чего умывает ей лицо и шею.



Оператор за кадром говорит несколько нецензурных фраз и резюмирует, что водитель и его коллеги «ведут себя как звери». Между тем многие пользователи, посмотревшие видео, выразили сомнение в его достоверности. Так, мужчина на записи не очень похож на обидчиков молодежи — официально безработного мужчину 1979 года рождения. Хотя комплекция и стрижки у мужчин схожи, но в первом случае водитель выглядит моложе и носит очки. Некоторые предположили, что умывание зеленкой скоро превратится в новый флеш-моб, как это было с «Ice bucket challenge» — его участники обливались из ведра ледяной водой и перечисляли деньги на благотворительность.



Однако авторы видео уверяют, что этот человек просто не попал в кадры, но совершенно точно принимал участие в воспитательном умывании «бриллиантовой зеленью».



Напомним, что об инциденте с зеленкой СМИ сообщили в понедельник, 28 августа. Кадры воспитания пассажиров растиражировали региональные и федеральные СМИ. Все началось с того, что у двоих девушек и парня, которые из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска на такси доехали в город Вяземский, расположенный в двух часах езды от Хабаровска, не смогли расплатиться за поездку. У молодежи не оказалось при себе 375 рублей. За это водитель не только увез их в Хабаровск, но и заставил умыться зеленкой под смех своих коллег.



В разлетевшемся по интернету видео было показано, как таксист открыл пузырек с зеленкой и налил его вышедшей из машины девушке на руки, со словами «Нормально натирай. Ушки тоже потри, чтобы было вас видно — солдатиков».



Девушка-брюнетка в полосатом платье смиренно умылась зеленкой. Чуть поодаль стояла ее попутчица-брюнетка с уже измазанным «бриллиантовым зеленым» лицом, а спиной к снимающему стоял, по всей видимости, их спутник. Руки у него также были испачканы в зеленке. В конце видеозаписи был слышен смущенный смех участников самосуда.





УМВД по Хабаровскому краю инициировали проверку сообщили, что по результатам инцидента в полицию никто не обращался, однако организовали проверку. Видимо, узнав об этом, таксист лично явился в отделение полиции в тот же вечер, 28-го августа и заявил, что пассажиров умываться зеленкой не заставлял, а сделали они это добровольно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по Хабаровску Кирилла Блинова.

Выяснилось, что это официально безработный мужчина 1979 года рождения, который занимается частным извозом с августа. «По его словам, зеленкой были умыты две девушки и парень. Давления на них он не оказывал, а предложил им такую альтернативу за неоплаченный проезд, и они согласилась», — сказал представитель МВД.



Таксист заявил, что около полудня 26 августа он получил заказ довезти людей из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в город Вяземский, расположенный в двух часах езды от Хабаровска. Пассажиры — две девушки и парень — сказали, что у них нет денег, но есть карта. Они пообещали снять деньги по приезду в Вяземский.



«Водитель привез их в Вяземский к банкомату, но денег на карте не было. Парень пошел к родне за деньгами, но вернулся ни с чем. Тогда таксист повез их обратно в Хабаровск. Остановился у аптеки в поселке Красная Речка на окраине Хабаровска, купил три пузырька с зеленкой. Идею почерпнул из интернета. И предложил им расплатиться за проезд, умывшись зеленкой, на что те согласились», — сказал Блинов.





Несмотря на такое объяснение, диспетчерская служба такси «Максим» уже отыскала фигурировавших в ролике таксистов и прекратила с ними сотрудничество. Об этом заявлял ранее председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александр Садков



«Мы обратились к руководителю диспетчерской службы Максиму Шушарину из города Кургана с просьбой разорвать партнерские отношения с этими таксистами. Что и было сделано. Руководство солидарно с нами, что так происходить не должно», — заявлял Садков.

Между тем в группе «Типичный Хабаровск» в социальной сети «Вконтакте» было организовано голосование, в котором участникам предложили оценить действия таксистов. Из почти 17 тыс. проголосовавших более 53 процентов встали на сторону таксистов, выбрав вариант ответа «Все правильно сделали, не надо без денег ездить» и только 46 процентов проголосовали за вариант «Дикари и изверги, таксиста под суд».



«Умывание зеленкой» оказалось широко распространенным в профессиональной среде таксистов способом наказать клиента, отказавшегося платить за проезд. Поездка без оплаты, но с умыванием зеленкой называется тариф «Аватар». Однако в СМИ попадают только наиболее вопиющие примеры. Так, в феврале 2017 года в социальных сетях появилось видео, на котором показано, как таксист в Омске заставил пассажира умыться зеленкой и сказать: «Я не буду больше кидать омских таксистов». По сообщению Омского областного телевидения, двое омичей воспользовались услугами такси. В конце поездки водитель сообщил, что они должны заплатить 1 тыс. рублей. Пассажиры пытались сбежать, но таксист одного из них догнал и заставил искупить вину зеленкой. За кадром водители называли измазанного мужчину «Шрэком». В описании ролика на YouTube утверждается, что дополнительным наказанием для недобросовестного клиента стала прогулка по морозу до расположенного неподалеку от места происшествия поселка Береговой пешим ходом. Именно туда компания собиралась доехать на такси.