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Бегите прочь: В Техасе после урагана "Харви" прорвало дамбу
В округе Бразориат местные власти призывают граждан срочно эвакуироваться.
После обрушившегося на штат урагана продолжается мощное наводнение. В результате разгула стихии в округе прорвало дамбу.
Все спасательные службы приведены в режим повышенной готовности, на странице местной администрации появилось сообщение, ясно свидетельствующее о бедственном положении: " Плотину на озерах прорвало. Бегите прочь! ".
Ранее сообщалось, что в Техасе в связи с ураганом введен режим стихийного положения. В СМи сообщается о десятках пропавших без вести гражданах, однако на данный момент известно лишь о трех жертвах.
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