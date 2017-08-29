В округе Бразориат местные власти призывают граждан срочно эвакуироваться.



После обрушившегося на штат урагана продолжается мощное наводнение. В результате разгула стихии в округе прорвало дамбу.



Все спасательные службы приведены в режим повышенной готовности, на странице местной администрации появилось сообщение, ясно свидетельствующее о бедственном положении: " Плотину на озерах прорвало. Бегите прочь! ".



Ранее сообщалось, что в Техасе в связи с ураганом введен режим стихийного положения. В СМи сообщается о десятках пропавших без вести гражданах, однако на данный момент известно лишь о трех жертвах.