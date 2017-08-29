Главные события у вас в почте
Заставившему пассажиров умываться зеленкой таксисту отомстили
В интернете появилось видео, которое демонстрирует как мужчина, похожий на «умывшего» зеленкой пассажиров хабаровского таксиста, сам мажет лицо таким же раствором. Этот ролик на YouTube опубликовал пользователь Ktoto Tut.
На кадрах видно, как неизвестный мужчина наливает ему зеленку в ладони, а тот размазывает ее по лицу. Автор ролика поясняет, что таксист и его коллеги «ведут себя как звери».
26 августа на YouTube появилось видео, на котором таксисты из Хабаровска заставляют пассажирку умываться зеленкой. Рядом с героиней ролика стоят еще одна девушка, лицо которой уже испачкано раствором, и молодой человек с измазанными руками. Сообщалось, что таким образом водитель заставил их «расплатиться» за проезд, так как денег у них не было.
Позже служба такси «Максим» сообщила, что начала проверку инцидента с таксистом. В компании заявили, что пассажиры совершили поездку по междугороднему маршруту стоимостью 2150 рублей и не расплатились. Водитель не взял предоплату и остался без заработка, при этом ему еще нужно заплатить за аренду автомобиля, отметили в службе. Затем глава Дальневосточной ассоциации перевозчиков Александр Шашков заявил, что таксистов, которые участвовали в «наказании» пассажиров, уволили.
Управление МВД РФ по Хабаровскому краю начало доследственную проверку видео. Затем представители полиции рассказали, что таксист сам явился в полицию и написал объяснение. По его словам, он отвез двух девушек и парня из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в Вяземский, расположенный в двух часах езды от Хабаровска, за проезд ему не заплатили. Он отвез пассажиров обратно в Хабаровск и в качестве оплаты предложил умыться зеленкой, на что те согласились. К умыванию раствором он их якобы не принуждал.
Безумный мир Видео Главное Происшествия Еще 1 тег
Оставить комментарий