Заставившему пассажиров умываться зеленкой таксисту отомстили

На кадрах видно, как неизвестный мужчина наливает ему зеленку в ладони, а тот размазывает ее по лицу. Автор ролика поясняет, что таксист и его коллеги «ведут себя как звери».

26 августа на YouTube появилось видео , на котором таксисты из Хабаровска заставляют пассажирку умываться зеленкой . Рядом с героиней ролика стоят еще одна девушка, лицо которой уже испачкано раствором, и молодой человек с измазанными руками. Сообщалось, что таким образом водитель заставил их «расплатиться» за проезд, так как денег у них не было.

Позже служба такси «Максим» сообщила, что начала проверку инцидента с таксистом . В компании заявили, что пассажиры совершили поездку по междугороднему маршруту стоимостью 2150 рублей и не расплатились. Водитель не взял предоплату и остался без заработка, при этом ему еще нужно заплатить за аренду автомобиля, отметили в службе. Затем глава Дальневосточной ассоциации перевозчиков Александр Шашков заявил, что таксистов, которые участвовали в «наказании» пассажиров, уволили.