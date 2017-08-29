Четверо на Mercedes отняли у безработного в Москве 12 млн рублей

В полиции рассказали, что в переулке Маяковского, дом два неизвестные на автомобиле Mercedes избили потерпевшего и отняли сумку с деньгами, после чего скрылись. Сообщается, что злоумышленники были в масках с прорезями для глаз.



Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».





Ранее на юге Москвы у безработного жителя столицы похитили внедорожник за 6 млн рублей. В полицию обратился неработающий мужчина 1989 года рождения, который заявил, что неизвестный похитил его автомобиль Toyota Land Cruiser, припаркованный на улице Днепропетровской.

В начале августа у 51-летнего безработного москвича из автомобиля похитили несколько десятков золотых монет на общую сумму около 1 млн рублей, воспользовавшись тем, что владелец оставил дверь незапертой.