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Четверо на Mercedes отняли у безработного в Москве 12 млн рублей
Четверо злоумышленников отняли у неработающего мужчины в центре Москвы сумку с 12 млн рублей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичную полицию.
В полиции рассказали, что в переулке Маяковского, дом два неизвестные на автомобиле Mercedes избили потерпевшего и отняли сумку с деньгами, после чего скрылись. Сообщается, что злоумышленники были в масках с прорезями для глаз.
Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».
Ранее на юге Москвы у безработного жителя столицы похитили внедорожник за 6 млн рублей. В полицию обратился неработающий мужчина 1989 года рождения, который заявил, что неизвестный похитил его автомобиль Toyota Land Cruiser, припаркованный на улице Днепропетровской.
В начале августа у 51-летнего безработного москвича из автомобиля похитили несколько десятков золотых монет на общую сумму около 1 млн рублей, воспользовавшись тем, что владелец оставил дверь незапертой.
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