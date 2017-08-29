Хабаровский таксист заявил, что не заставлял пассажиров умываться зеленкой

" Таксист сам пришел в полицию вечером в понедельник для дачи объяснений. Это мужчина 1979 года рождения, официально безработный, занимается частным извозом с августа этого года, машина в аренде. По его словам, зеленкой были умыты две девушки и парень. Давления на них он не оказывал, а предложил им такую альтернативу за неоплаченный проезд, и они согласилась" , — рассказал Блинов.



По его словам, из объяснений таксиста следует, что около полудня субботы, 26 августа, он получил заказ довезти людей из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в город Вяземский — в двух часах езды от Хабаровска. В машину сели две девушки и парень, которые сказали, что денег у них нет, но есть карта и по приезду в Вяземский они снимут деньги.



" Водитель привез их в Вяземский к банкомату, но денег на карте не было. Парень пошел к родне за деньгами, но вернулся ни с чем. Тогда таксист повез их обратно в Хабаровск. Остановился у аптеки в поселке Красная Речка на окраине Хабаровска, купил три пузырька с зеленкой. Идею почерпнул из интернета. И предложил им расплатиться за проезд, умывшись зеленкой, на что те согласились" , — сказал Блинов.



Он добавил, что измазанные зеленкой девушки и парень в полицию не обращались. " Мы сейчас устанавливаем их личности, чтобы восстановить картину происшествия" , — сказал собеседник.