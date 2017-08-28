Названы имена убитых в Луганске депутатов



Убитыми в Луганске депутатами оказались Анатолий Кривоносов и Инна Кузнецова . Об этом сообщил Игорь Плотницкий. Слова главы самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) приводятся на его сайте

«С первых дней войны на Донбассе Анатолий Николаевич и Инна Владимировна верой и правдой служили республике и нашему общему делу, вносили значительный вклад в развитие государства, до самого конца отстаивая интересы Родины и граждан. Уверен, что виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание, предусмотренное законодательством Луганской народной республики», — заявил Плотницкий.

