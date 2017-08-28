Занимавшаяся проституцией сотрудница МВД находится в декрете



Саратовская полиция начала служебную проверку по факту задержания в Москве сотрудницы межмуниципального отдела МВД «Балаковское», занимавшейся проституцией. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«По результатам проверки, в случае установления вины, сотрудница будет уволена из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции», — заявили в ГУМВД России по Саратовской области.



32-летняя женщина Елена была задержана в ходе рейда 27 августа на Большой Ордынке. В ходе досмотра личных вещей у неё были обнаружены в большом количестве презервативы и чулки. Задержанная оказалась старшим сержантом полиции на должности помощника оперативного дежурного Главного управления МВД по Саратовской области. В Москву девушка переехала в 2016 году. Ей приходится содержать инвалида мать и двоих детей — четырёхлетнего сына и дочь двух с половиной лет. В настоящий момент Елена находится в декретном отпуске, который закончится в апреле 2018 года. Своим родителям девушка сказала, что устроилась работать администратором в ресторан. Её разыскивают коллекторы за невыплату кредитов.