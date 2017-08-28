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Стрелявшие в полицейских в Краснодаре связаны с «питбулями»
Фото: страница «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте»
Одним из нападавших на полицейских в Краснодаре оказался экс-глава ультраправой группировки «Пит Буль» Владислав Гмыря. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник в полиции региона.
Гмырь в 2010 году был приговорён к шести годам колонии строгого режима. Группировка, лидером которой был задержанный, жестоко избивала людей неславянской внешности. В деятельность организации были вовлечены студенты и футбольные фанаты.
28 августа сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry. В салоне машины находились три человека. Водитель открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Один из полицейских получил ранение. Полиция объявила в розыск 21-летнего Никиту Медведева и 25-летнего Дмитрия Карачкина. Возбуждено уголовное дело по факту посягательство на жизнь сотрудников полиции и применения в их отношении насилия.
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