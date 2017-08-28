Сотруднице саратовской полиции в декрете грозит штраф за занятие проституцией

В отношении сотрудницы саратовской полиции, подозреваемой в занятии проституцией в Москве во время декретного отпуска, составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.





" В ходе проверочных мероприятий было уста­­новлено, что женщина является сотрудник­ом полиции ГУ МВД Ро­ссии по Саратовской области и находится в отпуске по уходу за ребенком" , — говорится в сообщении.

Протокол составлен по статье 6.11 КоАП " Занятие проституцией".



Как передает РИА " Новости" со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Саратовской области, в настоящий момент в отношении женщины проводится проверка.



" По результатам проверки, в случае установления вины, сотрудница будет уволена из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции" , — сказали в пресс-службе.



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