В ДНР дали оценку извращенной натуре актера Пашинина

В ДНР прокомментировали заявление российского актера Анатолия Пашинина , который «ловит кайф», воюя в Донбассе на стороне участников «АТО» («антитеррористической операции» — так в Киеве называют силовую операцию на востоке страны).

«Мы часто сталкиваемся с извращенной натурой и характером тех, кто воюет с той стороны, особенно это касается военизированных батальонов, которые фактически никому не подчиняются и делают то, что им нравится. У нас нет людей, которые воюют ради удовольствия. У нас люди защищают свою родину и своих родных и близких. Это вынужденная мера с нашей стороны, мы не желали никакой войны», — сказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в интервью радиостанции «Говорит Москва»

Она добавила, что Пашинина ждет суд, поскольку «уничтожение гражданской инфраструктуры и мирных граждан — это военное преступление».