"Просто отмашка": обвиняемый в избиении блогера объяснил свое поведение



Обвиняемый в избиении до смерти блогера в московском парке Горького Корней Макаров заявил, что ударил оппонента, так как опасался нападения.

" Он схватил меня за горло. Я его толкнул, он сделал пару шагов назад и начал двигаться на меня. Я понял, что сейчас он на меня нападет" , — сказал Макаров в программе " Пусть говорят" на Первом канале.



По его словам, во время удара " он никуда не целился, это была просто отмашка".



" Это было инстинктивно. Я думал, что он на меня сейчас нападет, и ударил его. И просто начал уходить оттуда, я не хотел продолжения конфликта, ничего" , — заявил Макаров.



Что произошло





Нападение на блогера Станислава Думкина произошло ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной. В ходе конфликта молодой человек был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание.

В избиении подозревают Корнея Макарова, сына актера из телесериала " Интерны". Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".



Конфликт длился 11 секунд



Камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт Станислава Думкина с неизвестными, нанесшими ему тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой он скончался. Об этом говорится в официальном комментарии на сайте Парка Горького.



" В ночь на 13 августа в 00:53 в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт, в результате которого 25-летний Станислав Думкин получил тяжелую травму головы. Инцидент длился 11 секунд. В 01:03 бригада скорой помощи прибыла на место происшествия" , — сказано в сообщении.



Утверждается, что нападение произошло на глазах у полутора десятков посетителей парка, однако никто из них не обратился к врачам скорой и не рассказал о причинах происшедшего.



Руководство парка соболезнует родственникам погибшего и призывает отнестись к инциденту как к " настоящей большой трагедии, а не кощунственной сенсации". " Мы очень рассчитываем на то, что лица, оборвавшие жизнь Станислава Думкина, будут найдены и понесут заслуженное наказание" , — говорится в заявлении.



Арест обвиняемого





Хамовнический суд Москвы в среду заключил под стражу сына актера из " Интернов" Корнея Макарова, обвиняемого в избиении до смерти блогера в Парке Горького, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

" Ходатайство следствия об избрании обвиняемому Корнею Макарову меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению" , — решил суд.



Задержанный виновным себя не считает.



" Мой подзащитный не признал вину" , — заявил адвокат Артем Миняйчев.