В Сирии погиб российский военный

Оренбургский новостной портал orenday.ru сообщил о гибели в Сирии Александра Ягофарова, который, по данным издания, неоднократно воевал в «горячих точках».

Похороны оренбуржца состоялись 26 августа. Посмертно ему присвоены государственные награды.

О воинском звании и специальности Ягофарова не сообщается, так же, как и обстоятельствах его гибели. Близким сообщили только, что машина, в которой он находился, подорвалась на фугасе 11 августа.

Оренбургское издание сообщает еще о пятерых военнослужащих — уроженцах Оренбургской области, которые погибли в Сирии в 2016 — 2017 годах.