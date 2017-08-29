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Полицейская ответила на обвинение в проституции
Старший сержант полиции из Саратовской области, которую ранее задержали в Москве по подозрению в занятии проституцией, заявила, что ее подставила подруга. Об этом сообщает Life.
«Это розыгрыш такой, она у меня шутница-веселуха!» — пояснила старший сержант. По словам сотрудницы полиции, подруга подбросила в ее сумку чулки, презервативы, смазку и эротическое нижнее белье.
Также подруга якобы ответила по телефону ее голосом и заставила поехать на встречу с оперативниками. Mash отмечает, что после опроса женщину отпустили.
О задержании этой женщины на улице Большая Ордынка ранее написали СМИ. Сообщалось, что во время досмотра у нее нашли большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России.
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