Морская вода у берегов Севастополя «не соответствует стандартам». Об этом сообщают «Новости Крыма».





Как отмечает издание со ссылкой на «неофициальные данные», в ближайшее время власти могут ввести запрет на купание на пляжах Парк Победы, Омега, Песочный, Солнечный и Хрустальный. Там якобы обнаружили кишечную палочку

При этом, по информации РИА Новости Роспотребнадзор выявил «нестандартные» пробы воды у берегов Керчи и Севастополя, но они не выходят за пределы нормы . По словам главы управления Роспотребнадзора по Крыму Натальи Пеньковской, в «0,9 процента проб вода нестандартно определялась по микробиологическим показателям и в 0,5 процента — по санитарно-химическим показателям».

Пеньковская подчеркнула, что в результатах проверок «нет ничего необычного», так как они не выходят «за пределы средних многолетних показателей».