Опубликовано видео с места нападения на пост ДПС в Краснодаре

Водитель выскочил из машины и скрылся в неизвестном направления. В руках у него было огнестрельное оружие.

В сети появилось видео с места инцидента в Краснодаре, где неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов по полицейским, ранив при этом одного из них в ногу, и сбежал.

На кадрах видно, что автомобиль Toyota спровоцировал ДТП. Водитель выскочил из машины и скрылся в неизвестном направления. В руках у него было огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мужчина ранил сотрудника полиции, выстрелив по нему из неустановленного оружия. В настоящее время в городе полиция проводит спецоперацию по задержанию подозреваемого.