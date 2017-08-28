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Появилось видео избиения блогера Думкина в парке Горького
Опубликовано видео избиения блогера Станислава Думкина на ночь на 13 августа на Пушкинской набережной парка Горького, передает " Интерфакс".
Следственный комитет России установил личность подозреваемого в избиении до смерти молодого человека в Парке Горького в Москве.
На 25-летнего Станислава Думкина напала группа людей. В результате юноша получил тяжелую травму головы. Он был госпитализирован, но, не приходя в сознание, скончался.
25 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть).
26 августа пресс-служба Парка Горького прокомментировала нападение, отметив, что конфликт удалось зафиксировать по камерам видеонаблюдения и что записи были переданы в правоохранительные органы.
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