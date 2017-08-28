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В Красноярске горит дом престарелых

В Красноярске горит дом престарелых
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Частный дом престарелых горит в Красноярске, постояльцы эвакуированы, сообщает управление МЧС по региону.
" Сегодня днем произошло загорание в доме престарелых на улице Авиационной краевого центра. На место пожара выехали пожарно-спасательные подразделения, которые по прибытию уточнили, что происходит загорание в трехэтажном здании, производится эвакуация людей. На тушение поданы стволы, объявлен ранг пожара №2" , — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что пансионат для престарелых относится к частным организациям. О количестве эвакуированных пока не сообщается.
На тушение пожара всего привлечено 18 единиц техники и 55 человек, от МЧС 14 единиц техники и 45 человек.
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