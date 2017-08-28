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Родители «пьяного мальчика» потребовали 10 млн от обвиняемой
Родители погибшего в ДТП в Балашихе мальчика заявили иск на десять миллионов рублей к Ольге Алисовой, обвиняемой по делу их сына. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, эту сумму они потребовали в качестве компенсации морального вреда.
При этом в адвокатской коллегии Павла Астахова, которая представляет интересы отца ребенка -Романа Шимко, РБК заявили, что такой иск «не заявлен».
Двадцать третьего апреля в одном из дворов подмосковной Балашихи автомобиль насмерть сбил ребенка. За рулем Hyundai Solaris находилась 31-летняя Ольга Алисова. Уголовное дело против Алисовой не возбуждали в течение месяца. Восемнадцатого мая отец мальчика пожаловался на ситуацию главе «Справедливой России» Сергею Миронову. После этого стало известно, что против Алисовой возбудили дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, которое привело к смерти человека).
Двенадцатого июня отец мальчика получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян — в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело против женщины-водителя было закрыто. Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке.
Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
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