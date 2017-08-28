Родители «пьяного мальчика» потребовали 10 млн от обвиняемой

Родители погибшего в ДТП в Балашихе мальчика заявили иск на десять миллионов рублей к Ольге Алисовой , обвиняемой по делу их сына. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Двенадцатого июня отец мальчика получил заключение судмедэксперта, из которого следовало, что его сын в момент аварии был пьян — в его крови якобы было 2,7 промилле алкоголя. На этом основании дело против женщины-водителя было закрыто. Отец погибшего связал затягивание дела и результаты экспертизы с тем, что муж Алисовой состоит в местной преступной группировке.

Из-за экспертного заключения было возбуждено дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).