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С возвращением российских туристов из Турции возникли новые проблемы
Федеральное агентство по туризму предупредил клиентов обанкротившегося туристического оператора Ted Travel о задержке вылета из Турции, сообщает «Национальная служба новостей».
Вылет из Антальи, который должен был состояться сегодня, перенесли на понедельник. Сегодняшним рейсом должны были вылететь 171 человека.
Ранее на родину вернулись первые 170 человек, чьи путевки оказались недействительными. В общей сложности, на момент прекращения деятельности компании Ted Travel в Турции находились более 700 наших соотечественников.
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