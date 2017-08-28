С возвращением российских туристов из Турции возникли новые проблемы

Вылет из Антальи, который должен был состояться сегодня, перенесли на понедельник. Сегодняшним рейсом должны были вылететь 171 человека.

Ранее на родину вернулись первые 170 человек, чьи путевки оказались недействительными. В общей сложности, на момент прекращения деятельности компании Ted Travel в Турции находились более 700 наших соотечественников.