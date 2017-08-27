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Пожар на «Уралвагонзаводе» ликвидирован
Пожар в одном из цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле был потушен.
Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.
«Пожарные ликвидировали огонь в одном их цехов промышленного предприятия в Нижнем Тагиле. Он произошел в воскресенье вечером в покрасочном цехе. Для тушения лакокрасочных материалов пожарные использовали воздушно— механическую пену», — говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
С целью выяснения причин пожара будет создана специальная комиссия предприятия с участием пожарных дознавателей.
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