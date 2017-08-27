Пожар на «Уралвагонзаводе» ликвидирован

Пожар в одном из цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле был потушен.

Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.

«Пожарные ликвидировали огонь в одном их цехов промышленного предприятия в Нижнем Тагиле. Он произошел в воскресенье вечером в покрасочном цехе. Для тушения лакокрасочных материалов пожарные использовали воздушно— механическую пену», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

С целью выяснения причин пожара будет создана специальная комиссия предприятия с участием пожарных дознавателей.