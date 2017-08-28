ТК «Звезда» Великобританию накрыло «химическое облако»

Над южным побережьем Великобритании появилось «облако хлора». В Великобритании на южном побережье экстренные службы эвакуировали людей с пляжа мыса Бичи-Хед. Причиной всему стало облако хлора, нависшее над Туманным Альбионом.

Об этом сообщает Daily Mail. По данным издания, на слезоточивость глаз и зуд в горле из-за облака хлора пожаловались порядка 50 человек. Экстренные службы эвакуировали пляж и призвали местных жителей закрыть в домах окна и двери. На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь, пожарные и спасательные службы. Причина появления облака пока не установлена.