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Людей на пляже Великобритании атаковало «облако хлора» - СМИ

Людей на пляже Великобритании атаковало «облако хлора»
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С пляжа мыса Бичи-Хед, расположенного на южном побережье Великобритании, экстренным службам пришлось эвакуировать отдыхающих.
Как сообщают СМИ, примерно 50 человек из числа тех, что находились на вышеназванном пляже, пожаловались на слезоточивость глаз и зуд в горле из-за «облака хлора». Информацией об этом поделилось издание Daily Mail.
В настоящее время пляж полностью эвакуирован. На месте происшествия работает полиция, скорая, пожарные и спасатели. Местных жителей представители экстренных служб попросили покрепче закрыть окна и двери.
Известно, что «облако» пришло со стороны моря. Причину его появления устанавливают.
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