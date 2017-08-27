Людей на пляже Великобритании атаковало «облако хлора» - СМИ

С пляжа мыса Бичи-Хед, расположенного на южном побережье Великобритании, экстренным службам пришлось эвакуировать отдыхающих.

Как сообщают СМИ, примерно 50 человек из числа тех, что находились на вышеназванном пляже, пожаловались на слезоточивость глаз и зуд в горле из-за «облака хлора». Информацией об этом поделилось издание Daily Mail.

В настоящее время пляж полностью эвакуирован. На месте происшествия работает полиция, скорая, пожарные и спасатели. Местных жителей представители экстренных служб попросили покрепче закрыть окна и двери.

Известно, что «облако» пришло со стороны моря. Причину его появления устанавливают.