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В цехе на "Уралвагонзаводе" начался пожар
Покрасочный цех загорелся в воскресенье вечером на оборонном предприятии " Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле в Свердловском области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
" По предварительным данным, пожар возник в покрасочном цехе. Площадь возгорания составляет порядка 80 квадратных метров" , — сказал собеседник агентства.
Как уточнил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ, борьбу с огнем в настоящее время ведут 9 единиц техники и 40 человек.
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