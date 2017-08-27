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Россиянин привез из Турции опасный вирус
У жителя Челябинска нашли вирус Коксаки спустя пару дней после возвращения из турецкой Алании.
Тело 26-летнего мужчины покрылось красными пятнами, которые мешают ему двигаться и даже брать в руки предметы. Об этом сообщает челябинский сайт «Первый областной».
Врач, прибывший на дом по вызову, поставил диагноз: вирус Коксаки.
«Первые дни температура была, было тяжко. Сейчас из-за того, что у меня много подкожной сыпи, я ничего не могу брать руками, ходить получается с трудом. — рассказал челябинец Фома Кириллов.
По словам пациента, сейчас он пьет назначенные антивирусные препараты.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что отправит специалистов на курорты Турции для выяснения ситуации с вирусом Коксаки. Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям. Люди заражаются им через воду, пищу, грязные руки и различные предметы. В целях профилактики необходимо тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с прогулок; использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду; тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи.
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