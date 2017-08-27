Россиянин привез из Турции опасный вирус

У жителя Челябинска нашли вирус Коксаки спустя пару дней после возвращения из турецкой Алании.

Тело 26-летнего мужчины покрылось красными пятнами, которые мешают ему двигаться и даже брать в руки предметы. Об этом сообщает челябинский сайт «Первый областной»

Врач, прибывший на дом по вызову, поставил диагноз: вирус Коксаки.

«Первые дни температура была, было тяжко. Сейчас из-за того, что у меня много подкожной сыпи, я ничего не могу брать руками, ходить получается с трудом. — рассказал челябинец Фома Кириллов.

По словам пациента, сейчас он пьет назначенные антивирусные препараты.