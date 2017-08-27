В Чёрном море разломился пополам сухогруз

Сухогруз разломился на две части в Черном море близ северо-западного побережья Турции. Экипаж из 11 человек был спасен, сообщает Reuters

Сухогруз «Леонардо» под монгольским флагом потерпел крушение сегодня ночью. Корабль длиной 114 метров разбился на две части у побережья Кильоса.

О погибших и пострадавших не сообщается. Половина корабля была вывезена на берег буксирами, а остальная часть постепенно опускается под воду.

Турецкие СМИ сообщают, что корабль, построенный в 1975 году, шел на стамбульские верфи для ремонта.