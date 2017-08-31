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В Генконсульстве сообщили о гибели пропавшего в Турции россиянина
Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что турецкие спасатели нашли тело российского туриста Николая Белова, который ранее пропал во время экскурсии на лодке по водохранилищу Оймапинар.
Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель российской дипмиссии отметил, что тело Белова уже направили в морг.
«Тело Белова обнаружено и отправлено в морг», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Белов пропал без вести во время экскурсии на лодке в Анталье.
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