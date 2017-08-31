В Генконсульстве сообщили о гибели пропавшего в Турции россиянина

Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что турецкие спасатели нашли тело российского туриста Николая Белова , который ранее пропал во время экскурсии на лодке по водохранилищу Оймапинар.

Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель российской дипмиссии отметил, что тело Белова уже направили в морг.

«Тело Белова обнаружено и отправлено в морг», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Белов пропал без вести во время экскурсии на лодке в Анталье.