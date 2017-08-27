На турецком курорте Аланья утонул россиянин



Турист из РФ утонул в море в районе турецкого курорта Аланья, пишет газета Hurriyet со ссылкой на агентство Dogan News.

Сообщается, что 68-летний Николай К. в воскресенье утром пошел плавать. Спустя некоторое время местные жители заметили, что он начал тонуть.



Как пишет издание, люди с пляжа вернули мужчину на сушу. Когда на место происшествия прибыли медики, мужчина уже скончался. Его тело было перевезено в институт судебно-медицинской экспертизы города Анталья для проведения вскрытия.