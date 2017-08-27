Названа причина смерти Носика

Судмедэксперты назвали причину смерти «основателя рунета», журналиста и блогера Антона Носика . Об этом сообщает Life

На исследование понадобилось более месяца. Выяснилось, что у блогера было изношено сердце — Носик скончался из-за кардиомиопатии. Это поражение сердечной мышцы, которое может вызвать целый ряд причин.

Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. Антона Носика называли первопроходцем интернета, он стоял у истоков российских интернет-СМИ, был редактором крупнейших новостных изданий Vesti.ru

Последние два года Носик жаловался на здоровье. Он ходил с тростью и говорил о проблемах с сосудами.

Скончался журналист и блогер ночью 9 июля 2017 года от сердечного приступа на даче у друзей. Ему был 51 год.