ВКС России помогли сирийской армии разгромить боевиков ИГ

Сирийская армия при поддержке российской авиации завершила разгром террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в долине реки Евфрат в районе Ганем-Али. Такие сведения приводит пресс-служба Минобороны РФ

«Двадцать седьмого августа 2017 года отряды правительственных войск, возглавляемые генералом Хасаном Сухелом, при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али», — сказано в сообщении российских военных.

Отмечается, что ликвидировано более 800 террористов, уничтожены 13 танков, 39 пикапов с пулеметными установками, девять минометов и артиллерийских орудий.

Группировка войск генерала Сухела сейчас стремительно продвигается вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр-эз-Зор.

В свою очередь, агентство Sana сообщает , что сирийские подразделения, действующие в восточной части Хомса, достигли прогресса в операции по разблокированию города Дейр-Эззор. Это последний оплот террористов в Сирии

Военные установили контроль над важными точками к востоку от города Аль-Сухне.

Ранее в Минобороны рассказали , что с начала военной операции в Сирии авиация Воздушно-космических сил РФ совершила более 28 тысяч боевых вылетов и нанесла порядка 90 тысяч авиационных ударов.