На борту самолета, летевшего из Москвы во Владикавказ, умерла пассажирка



Столичные следователи устанавливают обстоятельства и причины смерти пассажирки на борту самолета Москва-Владикавказ, который экстренно сел в аэропорту " Домодедово" из-за резкого ухудшения здоровья женщины, сообщает московское следственное управление на транспорте СК России в воскресенье.

" Сегодня утром в аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолёт, следовавший рейсом Москва — Владикавказ, в связи с резким ухудшением состояния здоровья одной из пассажирок. Прибывшие на борт судна медики констатировали смерть женщины" , — говорится в сообщении.



По факту смерти женщины на борту самолета ведется проверка, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.