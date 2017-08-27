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На борту самолета, летевшего из Москвы во Владикавказ, умерла пассажирка
Фото: Flickr / Paul Frederickson
Столичные следователи устанавливают обстоятельства и причины смерти пассажирки на борту самолета Москва-Владикавказ, который экстренно сел в аэропорту " Домодедово" из-за резкого ухудшения здоровья женщины, сообщает московское следственное управление на транспорте СК России в воскресенье.
" Сегодня утром в аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолёт, следовавший рейсом Москва — Владикавказ, в связи с резким ухудшением состояния здоровья одной из пассажирок. Прибывшие на борт судна медики констатировали смерть женщины" , — говорится в сообщении.
По факту смерти женщины на борту самолета ведется проверка, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
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